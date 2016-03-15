اليابان قد تستخدم مقاتلي النينجا في الترويج للسياحة

الحكومة اليابانية تأمل الحفاظ على فئة النينجا التي تمثل جزءا من الفلكور

قالت مجلة الفورين بوليسي إن مقاتلي النينجا في اليابان الذين يتلقون الأموال لتنفيذ عمليات قتل مختلفة، يبدو أنهم قد يجدون طرقاً أخرى لكسب العيش قريباً.

حيث تأمُل وكالة حكومية في محافظة آيتشي اليابانية أن توظفَ ستة من مقاتلي النينجا بهدف الترويج للسياحة مقابل مكافأة مالية، من خلال القيام بحركات بهلوانية واستخدام مهارات القتال والأسلحة بحسب المجلة.

وتأمل الحكومة المحلية بالاستفادة من الاهتمام الشعبي المحيط بهذه الفئة التي تمثل جزءا من فلكلور اليابان، خاصة بعد بروزها في برامج للأطفال مثل سلاحف النينجا أو أفلام مثل باتمان.