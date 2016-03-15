النيابة العامة المصرية تصدر بيانا بشأن مقتل الطالب الإيطالي

النائب العام المصري _ نبيل صادق _ أرشيف

قالت النيابة العامة المصرية في بيان مشترك مع المدعي العام الإيطالي مساء الاثنين إن "النائب العام المصري المستشار نبيل صادق استقبل الدكتور "جوزيني بيناتوني" نائب عام روما والدكتور "سرجيو كولا بوكو" مساعد النائب العام اللذين حضرا إلى القاهرة تلبية لدعوة النائب العام المصري حيث تناولا مناقشة قضية مقتل المواطن الإيطالي ومتابعة أخر ما توصلت إليه التحقيقات حتى اليوم".

وأضاف البيان أن الجانب الإيطالي عرض تقديم المساعدة للجانب المصري وإمداده بكافة ما يتوافر لديه من معلومات، وهو ما رحب به الجانب المصري.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على "الاستمرار وتطوير التعاون المباشر المشترك بينهما للوقوف على حقائق القضية التي يجرى التحقيق فيها بأقصى جهد.

يذكر أن البرلمان الأوروبي قد طالب في وقت سابق السلطات المصرية بالتعاون مع إيطاليا في التحقيق حول تعذيب وقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني".

وفي قرار تم تبنيه خلال جلسة موسعة الخميس الماضي في "ستراسبورغ " دعا البرلمان الأوروبي "السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني".

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في 24 شباط/فبراير الماضي، أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي تظهر احتمال وجود "شبهة جنائية أوانتقام شخصي.