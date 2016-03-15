المسلط: الحكم الانتقالي ضمانة لكل السوريين

قال سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المشاركة في جولة مباحثات جنيف لحل الأزمة السورية، إن هيئة الحكم الانتقالي ضمانة لكل السوريين، وتابع: "جئنا إلى جنيف حاملين معنا قرار الشعب السوري القاضي بعدم قبول الأسد في الحكم".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بجنيف (الثلاثاء)، أنهم حريصون على أن يحصل الشعب السوري على دولة ديموقراطية يشاركون في رسم مستقبلها، مؤكداً أن الدولة الوحيدة التي تدعم الإرهاب في المنطقة هي إيران، وتابع: "نفخر بدعم السعودية لنا".

تابع: "جئنـا إلـى جنيـف ولدينـا رغبة جادة فـي تـحـقـيـق الـسـلام لصالـح كـل السوريين، نتمنى أن نرى سوريا بلا ديكتاتورية أو إرهاب ولذلك نحن قدمنا إلى هنا، ولم نأتِ بشروط مسبقة وكل ما تحدثنا عنه هو الجانب الإنسانـي مـن أجـل المحاصريـن".

وتابع: "لدينا أمل بأن يكون هذا العام هو آخر أعوام المعاناة والأزمة السورية، وكل من استخدم الرصاص ضد أبناء الشعب السوري ليس له وجود في البلاد، ونؤمن بأن الروس هم السبب وراء بقاء الأسد لحد الآن وانسحابهم إن كان جاداً يعني انتهاء الأسـد".

وأكد "المسلط" أن روسيا ارتكبت خطأ كبيراً في سوريا، وتابع: "نتمنى أن يكون قرار الانسحاب تصحيحاً لهذا الخطأ"، لافتاً إلى أن القرار الروسي بالانسحاب خطوة إيجابية إن كان الروس جادين في تطبيقه، وقال: "نتمنى أن نرى ترجمة واقعية لقرار الرئيس الروسي بسحب قواته من سوريا".

وقال: "لا نملك طائرات ولا براميل متفجرة ولم نـستخدم ميليشيات إيران أو قوات روسيا، والخطوط الحمراء التـي تحدث عنها رموز نظام الأسد لا تعنينا والشعب السوري الآن بحاجة إلى الخلاص.

وأشار "المسلط" إلى أن الوفد الذي سيقابل دي ميستورا هذا المساء هـو مـن يمثل المعارضة السورية، كما أن المباحثات مرتكزة على إعلان جنيف والـقـرار 2254 كـمـا ذكر المبعوث الدولي قبلاً،