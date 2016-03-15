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المركزي المصري: عطاء استثنائي لبيع 200 مليون دولار

15/3/2016
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري في بيان أنه سيطرح يوم الثلاثاء عطاء استثنائيا جديدا لبيع 200 مليون دولار لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية.

وفاجأ المركزي المصري السوق يوم الاثنين بخفض سعر الجنيه 14.5% مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار يوم الاثنين في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه ليصل السعر الرسمي في البنوك إلى 8.95 جنيه.

وتكافح مصر، وهي بلد شديد الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها، قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

 

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