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أردوغان: تركيا لن تركع

15/3/2016

الرئيس التركي رجب طيب أرودغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم الذي شهدته العاصمة التركية أنقرة الأحد الماضي استهدف وحدة الشعب التركي.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذريبجاني إلهام علييف الثلاثاء، قائلا: "هجوم أنقرة الأخير هو اعتداء على كل مواطن تركي واستهدف وحدة شعبنا".

وتابع: "تركيا لن تركع أمام من يحاولون استغلال الإرهاب لتحقيق".

وأعلن الرئيس التركي عن توقيع اتفاقية تتعلق بالمجال العسكري مع أذربيجان.

من جانبه، قال رئيس أذريبجان إلهام علييف إنه واثق من أن الإرهاب لن يجبر تركيا على أن تحيد عن الخط الذي رسمته لنفسها.

وأعرب علييف عن أسفه لحادث أنقرة وقدم تعازيه للرئيس التركي مؤكدا أن الإرهاب مشكلة يعاني منها العالم.

وأضاف :" نعمل مع تركيا لمكافحة ظاهرة الإسلاموفبيا التي باتت نهجا سياسيا لبعض الدول".

وكان "إلهام علييف" وصل إلى العاصمة أنقرة صباح الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي الأذري الرفيع المستوى.

وشهدت أنقرة الأحد تفجيرا بسيارة ملغومة ما أسفر عن مقتل‏37‏ شخصا‏ وإصابة العشرات واتهمت السلطات حزب العمال الكردستاني بارتكاب الهجوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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