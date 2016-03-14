ممدوح حمزة: طالبنا السيسي بانتخابات رئاسية فاعتقل مرسي

شن المهندس المصري والناشط السياسي ممدوح حمزة، هجوما على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه استغل القوة العسكرية للوصول للحكم.

وأضاف أن القوى السياسية في 30 يونيو 2013 طالبت وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أنه استغل القوة العسكرية واعتقل الرئيس محمد مرسي.

وأضاف حمزة، خلال حفل توقيع كتاب "من يجرؤ على الكلام" للطبيب والروائي المصري علاء الأسواني، أن القوى الشبابية هي من خرجت في 30 يونيو، وأن السيسي تحصن بالقوة العسكرية التي كانت تحميه، على حد قوله.

وتابع أن الادعاء بأنه أنقذ مصر غير دقيق، قائلا "نفترض أن شخصا أنقذ امرأة من الاغتصاب، فليس هذا معناه أن تحلو في عينيه".