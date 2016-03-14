فيفا يوقف 3 مسؤولين باتحاد جنوب أفريقيا لاتهامهم بالفساد

فيفا يوقف 3 مشؤلين بتهم فساد

أعلنت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف الرئيس السابق لاتحاد جنوب إفريقيا للعبة، ليسلي سيديبي لمدة 5 أعوام عن مزاولة أي نشاط رياضي، فضلًا عن غرامة مالية قدرها20 ألف فرانك سويسري (نحو 18 ألف يورو)، على خلفية "مخالفات فساد".

وفي بيان لها عبر موقع فيفا على الإنترنت، اليوم الاثنين، أضافت اللجنة أنها أوقفت أيضًا، الرئيسين الأسبقين للجنة الحكام بالاتحاد الجنوب أفريقي، ستيف جودارد، واديل كاريلسي، لمدة عامين لكل منهما.

وتأتي العقوبة على خلفية التحقيق المفتوح منذ عام 2014، بشأن مخالفات فساد في إقامة مباريات ودية بجنوب إفريقيا قبل مونديال 2010.

وقال الاتحاد الدولي للعبة، إن سيديبي، وجودارد، وكاريلسي، انتهكوا اللائحة الخاصة بقيم المؤسسة، وبنودها المتعلقة بقواعد السلوك العام والولاء والإفصاح والتعاون والإبلاغ.