البث الحي
منوعات

فيفا يوقف 3 مسؤولين باتحاد جنوب أفريقيا لاتهامهم بالفساد

14/3/2016
  فيفا يوقف 3 مشؤلين  بتهم فساد

أعلنت لجنة القيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إيقاف الرئيس السابق لاتحاد جنوب إفريقيا للعبة، ليسلي سيديبي لمدة 5 أعوام عن مزاولة أي نشاط رياضي، فضلًا عن غرامة مالية قدرها20 ألف فرانك سويسري (نحو 18 ألف يورو)، على خلفية "مخالفات فساد".

وفي بيان لها عبر موقع فيفا على الإنترنت، اليوم الاثنين، أضافت اللجنة أنها أوقفت أيضًا، الرئيسين الأسبقين للجنة الحكام بالاتحاد الجنوب أفريقي، ستيف جودارد، واديل كاريلسي، لمدة عامين لكل منهما.

وتأتي العقوبة على خلفية التحقيق المفتوح منذ عام 2014، بشأن مخالفات فساد في إقامة مباريات ودية بجنوب إفريقيا قبل مونديال 2010.

وقال الاتحاد الدولي للعبة، إن سيديبي، وجودارد، وكاريلسي، انتهكوا اللائحة الخاصة بقيم المؤسسة، وبنودها المتعلقة بقواعد السلوك العام والولاء والإفصاح والتعاون والإبلاغ.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)