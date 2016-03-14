علماء: النمل الأبيض ليس وراء " دوائر الجن "

قال علماء من ألمانيا إن النمل الأبيض ليس هو المتسبب في لغز البقع الجرداء التي تنتشر وسط العشب أحيانا في الأماكن الصحراوية والتي يسميها العلماء "دوائر الجن" نظرا لما يكتنفها من غموض وراء سبب نشأتها.

ورجح الباحثون تحت إشراف "شتيفان جيتسين" من معهد "هيلمهولتس" لأبحاث البيئة أن تكون أسباب طبيعية وراء هذه الدوائر.

ويرى الباحثون في دراستهم التي نشرتها (الاثنين) مجلة "بروسيدنجز" التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أن هذه البقع القاحلة تنشأ بسبب توزيع خاص للمياه في التربة.

وتنتشر هذه البقع الجرداء بشكل خاص في مناطق جنوب أفريقيا مثل ناميبيا ويحاول الباحثون منذ سنوات كثيرة التوصل لسبب نشأتها.

وكانت إحدى النظريات الشائعة لتبرير وجود هذه الدوائر هو أن النمل الأبيض أو أنواعا أخرى من النمل هي التي تزيل العشب من هذه الدوائر حتى لا يتسبب العشب في سحب الرطوبة القليلة التي لا تزال متبقية في هذه المساحات الصحراوية الجافة.