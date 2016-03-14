البث الحي
منوعات

علماء: النمل الأبيض ليس وراء " دوائر الجن"

14/3/2016
 علماء: النمل الأبيض ليس وراء " دوائر الجن "

قال علماء من ألمانيا إن النمل الأبيض ليس هو المتسبب في لغز البقع الجرداء التي تنتشر وسط العشب  أحيانا في الأماكن الصحراوية والتي يسميها العلماء "دوائر الجن" نظرا  لما يكتنفها من غموض وراء سبب نشأتها.

ورجح الباحثون تحت إشراف "شتيفان جيتسين" من معهد "هيلمهولتس" لأبحاث البيئة  أن تكون أسباب طبيعية وراء هذه الدوائر.

ويرى الباحثون في دراستهم التي  نشرتها  (الاثنين) مجلة "بروسيدنجز"  التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أن هذه البقع القاحلة تنشأ بسبب  توزيع خاص للمياه في التربة.

 وتنتشر هذه البقع الجرداء بشكل خاص في مناطق جنوب أفريقيا مثل ناميبيا  ويحاول الباحثون منذ سنوات كثيرة التوصل لسبب نشأتها.

 وكانت إحدى النظريات الشائعة لتبرير وجود هذه الدوائر هو أن النمل  الأبيض أو أنواعا أخرى من النمل هي التي تزيل العشب من هذه الدوائر حتى  لا يتسبب العشب في سحب الرطوبة القليلة التي لا تزال متبقية في هذه  المساحات الصحراوية الجافة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)