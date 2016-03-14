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شاهد: هل يمكنك التخلي عن استخدام المحمول لمدة 24 ساعة؟

14/3/2016

تساءل برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" اليوم عن إمكانية استغناء الإنسان عن الهاتف المحمول لمدة 24 ساعة فقط، أثار نقاشا حول هل  باتت ذبذبات الهاتف الجوّال للإنسان كنبضات القلب لا حياة بدونها؟! وما إمكانية إغلاق المحمول لمدة أربع وعشرين ساعة فقط؟! لا مكالمات.. لا رسائل.. لا محادثات.. لا تصفح في الإنترنت.. لا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.. لا التقاط لصور.. لا سماع للأغاني؟!

تخيل تلك الحال يطرح تساؤلا مثيرا للجدل: كيف كانت حياتنا – حتى وقت قريب- تمضي من دون الهاتف النقال؟ ولماذا بات الهاتف – في رأي كثيرين- كالماء والهواء؛ لا غنى عنه؟ وإذا كانت الدعوةُ للتخلي عن الهاتف -تماما- تبدو مستبعدة؛ لاعتبارات عملية وضرورات الحياة اليومية.. أفليس الأولى ضبط ُ استخدامِه، وترشيد الإسراف في الانشغال به؟!

واستضاف البرنامج محمد الأنصاري، المتخصص في الإعلام الجديد، للحديث حول مواقع التواصل الاجتماعي وهل يمكن الاستغناء عنها، كما استضاف عبر سكايب من كندا المستشارة الاجتماعية والأسرية الدكتورة نعمت عوض الله، وأيضا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمّان نسرين خوري، الاستشارية الأسرية وخبيرة تطوير مستوى الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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