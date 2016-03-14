شاهد: مظاهرات حاشدة بالمغرب تندد بتصريحات لبان غي مون

تظاهر عشرات الآلاف من المغاربة الأحد بالعاصمة الرباط للاحتجاج على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون التي وصف فيها الصحراء الغربية المتنازع عليها بأنها محتلة.

ردد المحتجون شعارات منددة بتصريحات الأمين العام وتنادي بمغربية الصحراء ورفعوا الأعلام المغربية وصورا لخريطة المملكة وللعاهل المغربي ورددوا النشيد الوطني وهتفوا "أنا مغربي أنا. أنا صحراوي أنا."

واتهمت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي بعدم الحيادية في النزاع المستمر منذ أن ضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن ثلاثة ملايين شخص شاركوا في المسيرة برغم عدم إمكانية التحقق من هذا العدد. وقال بعض المحتجين إنهم جاءوا من مختلف أنحاء المغرب للمشاركة في المظاهرة وإنه تم نقلهم بالمجان في حافلات إلى العاصمة وأضافوا أن القطارات كانت بالمجان أيضا.

ويعد النزاع حول الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في أفريقيا حيث يدور منذ نحو 40 عاما. وتأسست جبهة البوليساريو في عام 1976 لتحمل السلاح ضد المغرب وتطالب بانفصال الإقليم.

وتدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 لوقف إطلاق النار وباءت محاولاتها بالفشل لتنظيم استفتاء بسبب وصول الطرفين إلى طريق مسدود.

وقال بان جي مون في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيستأنف جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل بعد زيارة مخيمات في جنوب الجزائر تابعة لجبهة البوليساريو ولاجئين فروا من النزاع وقضوا عقودا هناك.

وقالت الحكومة المغربية في بيان إن الأمين العام استخدم مصطلح "الاحتلال" لوصف وجود المغرب في المنطقة، وهو ما قابله المغربيون بالكثير من الاحتجاج والنقد.