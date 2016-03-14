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شاهد: مسيرة احتجاج لتجار الذهب في إقليم البنجاب

14/3/2016

في حالة نادرة ، خرج المئات من تجار المجوهرات في ولاية البنجاب الهندية الاثنين في مسيرة احتجاجا على مقترح حكومي بزيادة الضرائب المفروضة على مبيعات المجوهرات والذهب بنسبة 1%.

كان تجار الذهب والمجوهرات في الإقليم أعلنوا الإضراب المفتوح منذ الثاني من شهر مارس الجاري بعد أن أعلن وزير المالية أرون جيتلي رفع الضرائب بنسبة 1%على الذهب والمجوهرات على الرغم من اعتماد الموازنة السنوية منذ شهر واحد فقط.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الحكومة، وطالبوا بإلغاء الزيادة المقترحة للضرائب، ولوح المتظاهرون بالمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم التصويت لها في حال استمرت في عرض مقترحاتها بزيادة الضرائب.

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