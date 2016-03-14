شاهد: مركبة فضائية تنطلق بحثا عن حياة على المريخ

في مستهل رحلة تستغرق سبعة أشهر عبر الفضاء بحثا عن دلائل على وجود حياة على سطح كوكب المريخ انطلقت مركبة فضائية أوروبية روسية من بايكونور في كازاخستان.

المركبة الخاضعة لبرنامج الفضاء الأوروبي–الروسي اكسومارس انطلقت على متن صاروخ روسي من طراز بروتون ، تحمل المركبة مسبارا لاستكشاف الغلاف الجوي للمريخ ورصد الآثار الغازية الموجودة به مثل غاز الميثان الذي يرتبط بقوة على كوكب الأرض بالحياة.

كانت البعثات السابقة للمريخ قد رصدت وجود آثار للميثان في الغلاف الجوي للمريخ، ومن المتوقع أن تصل تكلفة مهمة (اكسومارس 2016 بما في ذلك المرحلة الثانية لعام 2018 نحو مليار ونصف المليار دولار على أن تسهم روسيا بالقدر الأكبر من التكلفة.