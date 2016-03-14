شاهد- فوز فلسطينية بجائزة " أفضل معلم في العالم"

جاءت الللحظة كان ينتظرها الفلسطينيون في رام الله بالضفة الغربية.. لحظة إعلان فوز المُعلمة الفلسطينية حنان الحروب بجائزة أفضل معلم في العالم والتي تمنحها مؤسسة فاركي سنويا لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم، وقيمة الجائزة مليون دولار أمريكي.

وتفوقت حنان الحروب على منافسيها بالقائمة النهائية للجائزة والتي ضمت معلمين من باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفنلندا وأستراليا والهند.

وكانت الحروب هي الشخصية العربية الوحيدة بالقائمة النهائية التي أعلنت في فبراير شباط الماضي. وابتهج فلسطينيون وهم يلوحون بعلم بلادهم وهم يتابعون شاشة ضخمة في رام الله عندما أعلن متحدث فوز حنان الحروب بالجائزة.

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله المُعلمة بالجائزة، وقال الحمد الله "مدتنا اليوم المعلمة الفاضلة حنان الحروب ليس فقط بالتفاؤل والأمل بل ونحتشد أيضا بكل أسباب الفخر والاعتزاز وهي تنتزع لقب أفضل معلم في العالم وتحصد جائزة نوبل في التعليم. أنقل لكم اعتزاز سيادة الرئيس الأخ محمود عباس بحنان الحروب ‏وكل معلمات ومعلمي فلسطين."

ومؤسسة فاركي –التي تمنح هذه الجائزة– مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى تحسين مستوى التعليم للأطفال غير القادرين ماديا بأنحاء العالم وبناء قدرات المعلمين وتقديم منح للمؤسسات والهيئات صاحبة المبادرات المبتكرة.

وتقدم جائزة أفضل معلم في العالم على هامش المنتدى العالمي للتعليم والمهارات الذي يقام سنويا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشأت حنان الحروب –التي تعمل مُعلمة في مدرسة برام الله– في مخيم للاجئين قرب بيت لحم. وتلقى إشادات لاهتمامها بالتركيز في تعليم تلاميذها على التسامح والحد من العنف وتثبيت الأخلاق والاحترام في نفوسهم. ويؤتي أسلوبها أُكُله مع التلاميذ.

وشهد الحفل حضورا عالميا لافتا من الشخصيات السياسية والفنية والمعنية بمجال التعليم في مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبي وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وإيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو.

وعلى هامش الاحتفال تحدث فيكاس بوتا المدير التنفيذي لمؤسسة فاركي فقال إن أسلوب تعليم حنان الحروب عبارة عن "رسالة من أجل السلام". وأعلن بابا الفاتيكان فرنسيس اسم الفائز بالجائزة في رسالة بالفيديو بُثت في الاحتفال.

وأوضحت حنان الحروب أنها ستستفيد من بعض أموال الجائزة في نشر أسلوبها في التعليم ودعم زملائها المعلمين في الأراضي الفلسطينية.