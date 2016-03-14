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شاهد: فوز صعب لريال مدريد على مضيفه لاس بالماس

14/3/2016

نجا ريال مدريد من فخ مضيفه لاس بالماس وانتزع منه فوزا ثمينا 2-1 أمس الأحد على ملعب "غران كناريا" وأمام 25 ألفا و846 متفرجا في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر قائده سيرخيو راموس في الدقيقة 24، لكن لاس بالماس نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 87 عبر البرازيلي ويليان جوزيه، قبل أن يتمكن مواطنه كاسيميرو في تسجيل هدف الفوز للضيوف بعد دقيقتين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لريال مدريد والتاسع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وأعاد الفارق بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة المتصدر وحامل اللقب إلى 12 نقطة، وبينه وبين جاره اتلتيكو مدريد الثاني إلى 4 نقاط.

كما وسع ريال مدريد الفارق بينه وبين فياريال الرابع إلى 10 نقاط مستغلا خسارة الأخير أمام مضيفه إشبيلية 2-4 أمس أيضا.

وبقي لاس بالماس في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

وهي المباراة الأولى لريال مدريد منذ 15 عاما في لاس بالماس عندما خسر 2-4 بقيادة مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان الذي سجل أحد هدفي فريق العاصمة.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة             75 نقطة من 29 مباراة

2- اتلتيكو مدريد       67 من 29

3- ريال مدريد             63 من 29

4- فياريال                53 من 29

5- اشبيلية             48 من 29

 

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