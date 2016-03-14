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شاهد: عائلات ليبية نازحة تعود إلى بيوتها في بنغازي

14/3/2016

 مع عودة بعض عائلات النازحين إلى بيوتهم بدأت الروح تعود مجددا إلى منطقة الليثي في مدينة بنغازي التي تعرضت لقصف شديد جعلها تبدو كمدينة أشباح.

 فبعد ما يزيد على عام على فرار ألوف العائلات من المنطقة في أعقاب سيطرة "متشددين " على حي الليثي بدأ السكان يعودون تدريجيا لبيوتهم  بعد أن طرد الجيش الليبي "المتشددين" واستعاد السيطرة على المنطقة.

وعلى الرغم من الحجم الهائل للدمار الذي لحق بالمنازل والمحال التجارية فان سكان منطقة الليثي سعداء للغاية بالعودة لبيوتهم.

 وقال عائد يُدعى محمد الغرياني "الفرحة لا توصف  حتى أصبح عندي حالة من الارتباك أو حالة نفسية. مش مصدق ولكن لما ردينا الحمد لله رب العالمين لقينا الحوش (البيت) قد تم قصفه من الطيارة ولكن فداء البلاد وفداء الشباب اللي عدوا (الشهداء)" .

 وأضاف عائد آخر يُدعى وليد الشاعري "الحمد لله رب العالمين إحنا لقينا الحوش محروق لكن مش مشكلة. الردة خير من مئة ألف حوش وحوش يعني ".

ومنذ عام 2014 تتنافس على إدارة شؤون ليبيا حكومتان إحداهما في مدينة البيضاء بشرق البلاد والأخرى في طرابلس.

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