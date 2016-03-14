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شاهد: طائرات بدون طيار تتنافس في سماء دبي

13/3/2016

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة العالم للطائرات بدون طيار، وتنافست فرق من جميع أنحاء العالم في المسابقة التي استمرت على مدار يومين وانطلقت يوم الجمعة (11 مارس آذار) في دبي.

وقال عمر العلماء الأمين العام للمنظمة العالمية لسباقات الطائرات بدون طيار مدير البطولة إن دبي مدينة المستقبل ويتوقع أن تخرج كل رياضات المستقبل منها على حد قوله.

وتنافس المشاركون للحصول على جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار أمريكي.

وقد فاز البريطاني ليوك بانيستر (15 عاما) المركز الأول في النهائي يوم السبت (12 مارس آذار) و بمبلغ ربع مليون دولار لفريق تورنادو إكس-بليدز باني يو كيه.

وفي الشهر الماضي نظمت دبي منافسات الدورة الثانية لجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان التي تهدف إلى تشجيع حب هذه التكنولوجيا بين الشباب العرب.

 

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