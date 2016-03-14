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شاهد: الأرسنال يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

14/3/2016

قلب واتفورد الطاولة على مضيفه أرسنال في الشوط الثاني وبدد آماله في استكمال رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الاتحاد بعد التغلب عليه 2-1 أمس الأحد في دور الثمانية للبطولة.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل النيجيري أوديون إيغالو والجزائري عدلان قديورة هدفي واتفورد (50 و63).

وفي المقابل، أحرز داني ويلبك هدف حفظ ماء الوجه للمدفعجية (88)، لكن هذا الهدف لم ينقذ الفريق من الخروج من البطولة ليصبح مهددا بقوة للخروج صفر اليدين من جميع بطولات الموسم الحالي.

وتلقى أرسنال ومديره الفني الفرنسي أرسين فينغر لطمة جديدة في الموسم الحالي، حيث خرج الفريق من رحلة الدفاع عن لقب الكأس بعدما أحرز لقب البطولة في الموسمين الماضيين ليتربع على صدارة قائمة أكثر الفرق فوزا باللقب على مدار تاريخ البطولة برصيد 12 لقبا مقابل 11 لمانشستر يونايتد.

ويأتي خروج أرسنال من بطولة الكأس بعد ابتعاده كثيرا عن دائرة المنافسة على لقب الدوري، كما خرج من بطولة كأس رابطة المحترفين "كأس كابيتال وان" التي توج بلقبها مانشستر سيتي، ويوشك الفريق على الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ضيفا على برشلونة الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 بعدما انتهت مباراة الذهاب في لندن بفوز برشلونة بهدفين نظيفين.

 

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