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"زوتوبيا" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

14/3/2016

فيلم "زوتوبيا" الكارتوني يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا 50 مليون دولار.

يشارك في بطولة الفيلم بالأداء الصوتي جنيفر غودوين وجيسون باتمان وإدريس البا ومن إخراج بايرون هاورد وريتش مور.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد "10 كلوفرفيلد لاين" بإيرادات بلغت 25  مليونا و200 ألف دولار، ولعب دور البطولة جون جودمان وماري إليزابيث وينستيد وجون جالاجر جيه.آر. وأخرج الفيلم دان تراكتنبيرج.

وحافظ فيلم "ديدبول" على المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي مسجلا إيرادات قيمتها 10 ملايين 800 ألف دولار.

يلعب دور البطولة في الفيلم ريان رينولدز ومورينا باكارين وتي.جيه. ميلر وأخرج الفيلم تيم ميلر.

وتراجع فيلم "لندن هاز فولين" من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 10ملايين  و700 ألف دولار، أخرج الفيلم باباك نجفي ولعب دور البطولة جيرارد بتلر وآرون إيكهارت ومورغان فريمان.

وتراجع فيلم "ويسكي تانجو فوكستروت" مركزا إلى المركز الخامس مسجلا 4 ملايين و600 ألف دولار. والفيلم بطولة تينا فاي ومارغوت روبي ومارتن فريمان ومن إخراج غلين فيكارا وجون ريكوا.

 

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