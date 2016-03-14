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روسيا تبدأ سحب قواتها من سوريا

14/3/2016

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم  الاثنين أوامره لوزير دفاعه بالبدء في سحب القوات الروسية الرئيسية من سوريا.

وقال بوتين لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن "المهمة الموكلة إلى  وزارة الدفاع والقوات المسلحة الروسية تم تنفيذها بشكل كامل". 

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء "وبالتالي أصدر الأوامر لوزير الدفاع بالبدء في سحب غالبية قواتنا من الجمهورية  العربية السورية".

وأعرب بوتين عن أمله في أن يكون انسحاب القوات الروسية بمثابة حافز  للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري على حد قوله.

 

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