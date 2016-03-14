روسيا تبدأ سحب قواتها من سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أوامره لوزير دفاعه بالبدء في سحب القوات الروسية الرئيسية من سوريا.

وقال بوتين لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن "المهمة الموكلة إلى وزارة الدفاع والقوات المسلحة الروسية تم تنفيذها بشكل كامل".

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية للأنباء "وبالتالي أصدر الأوامر لوزير الدفاع بالبدء في سحب غالبية قواتنا من الجمهورية العربية السورية".

وأعرب بوتين عن أمله في أن يكون انسحاب القوات الروسية بمثابة حافز للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري على حد قوله.