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داود أوغلو: يتهم حزب العمال الكردستاني بتنفيذ هجوم أنقرة

14/3/2016

 

 قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده حصلت على نتائج "جدية للغاية وشبه مؤكدة" تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني نفذ تفجير أنقرة الذي أسفر عن مقتل 37 شخصا أمس الأحد،ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، مشيرا إلى أن اختبارات الحمض النووي (دي.ان.ايه) أجريت لمعرفة هوية المهاجمين.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بأنقرة, أن تركيا شنت ضربات جوية استهدفت مخيمات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد أن تحددت هوية منفذي الهجوم.

 من جانبه قال  المتحدث الرسمي باسم الحكومة ونائب رئيس الوزراء التركي  نعمان قورتولموش، إن الحكومة تطرقت في اجتماعاتها إلى القضاء على قوى التطرف، مضيفا "أن هناك قوى خارجية تستهدف الديمقراطية  التي حققتها تركيا على مدار  السنين ولن ندع لهم الفرصة" .  

 وأشار "قورتولموش" إلى أن بلاده ستتجاوز كل العراقيل والتحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح أن تفجير أنقرة الأخير تم تنفيذه  بشكل مختلف عن العمليات السابقة، مشيرا إلى أنه  تم إلقاء القبض على 16 شخصا  على خلفية الحادث وجارى التحقيق معهم.

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