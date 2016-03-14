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بالصور: منسوجات من لب أشجار الصنوبر والبتولا

14/3/2016

ابتكرت شركات قطع الأشجار في شمال أوروبا طرقا حديثة لتحويل لب أشجار الصنوبر والبتولا إلى منسوجات وأغطية، لبث دماء جديدة في صناعة النسيج وتلبية الطلب من شركات الأزياء والأثاث بحثا عن بديل للمنسوجات القطنية.

وتوقف إنتاج دول شمال أوروبا من الفسكوز -وهي المنسوجات الأساسية المستنبطة من ألياف الأشجار- منذ نحو عشر سنوات ويرجع ذلك جزئيا لأسباب بيئية.

لكن الزيادة الحادة في أسعار القطن عام 2011 ساهمت في زيادة الإقبال على الفسكوز ومشتقاته المستخرجة من لب الأشجار.

وتحتكر هذه الصناعة شركات لينتسينغ النمساوية واديتيا بيرلا الهندية وساتيري في جنوب أفريقيا.

تقوم ثلاثة مصانع في شمال أوروبا بتصدير لب الأشجار السائل الذي يمكن تحويله إلى ألياف للمنسوجات فيما تحتاج هذه الصناعة إلى أن تراعي مصانع ألياف النسيج اللوائح البيئية مع وجود الغابات الشجرية ومصانع تصنيع اللب السائل في فنلندا والسويد في الشمال.

ويعتبر مركب ثاني كبريتيد الكربون من الملوثات الرئيسية الناتجة عن تصنيع الفسكوز فيما يسعى مركز بحوث في السويد إلى ابتكار أساليب حديثة للحد من انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة.

 
 
 
 
 
 

 

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