المدعي العام الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة قضية "ريجيني"

الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني

وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين جوزيبى بنياتونى المدعي العام الإيطالي قادما على رأس وفد من روما في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات في التحقيقات الجارية لمعرفة ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني .

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن جوزيبى سيلتقي خلال زيارته النائب العام المصري نبيل صادق وعددا من المسؤولين في إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام الإيطالي في قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أول شباط/ فبراير الماضي.