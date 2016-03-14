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المدعي العام الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة قضية "ريجيني"

14/3/2016

الطالب الإيطالي القتيل جوليو ريجيني

وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين  جوزيبى بنياتونى المدعي العام الإيطالي قادما على رأس وفد من روما في  زيارة لمصر يبحث خلالها آخر التطورات في التحقيقات الجارية لمعرفة  ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني .

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن جوزيبى  سيلتقي خلال زيارته  النائب العام المصري نبيل صادق وعددا من المسؤولين في إطار بحث التحقيقات المشتركة مع مكتب المدعى العام الإيطالي في قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالي، جوليو  ريجيني، الذى عُثر على جثته على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، أول شباط/ فبراير الماضي.

 

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