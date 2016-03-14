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العمل الدولية: 60مليون شخص يعملون بالمنازل بلا ضمان اجتماعي

14/3/2016
  شعار منظمة العمل الدولية  _ أرشيف

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين أن  60 مليونا من إجمالي 67 مليون شخص في أنحاء العالم يعملون في الخدمة  المنزلية لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي .

وأضافت المنظمة أن الأشخاص الذين يعملون على تنظيف المنازل أو الطهي أو تربية  الأطفال لغيرهم أو يعتنون بالمسنين  يمثلون4% من القوى العاملة في العالم ومعظمهم من النساء.

وقالت ،مديرة قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة التابعة  للأمم المتحدة "إيزابيل أورتيز ",  "عندما تتقدم العمالة المنزلية في السن أو تتعرض  لإصابات ، يتم فصلها دون تقاضيها معاش أو دعم مالى مناسب".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الدول النامية بها أكبر فجوات في توفير  الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية.

ويوفر 25% فقط من الدول الأفريقية الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع  الخدمات المنزلية . فيما يوفر 20% من دول الشرق الأوسط وآسيا هذا الضمان  الاجتماعي للعمالة بالقطاع . أما دول أمريكا اللاتينية ، فإن 60% منها  يقدم هذا الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية .

 وأوضحت المنظمة إلى أن هناك اتجاها واضحا بين الدول النامية إلى زيادة  التغطية .

ورغم أن جميع دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية توفر نوعا من الضمان  الاجتماعي للعمالة المنزلية ، إلا أن المنظمة أشارت إلى مشكلات تتعلق  بذلك.

 ففي إيطاليا هناك 60% من العمالة المنزلية غير مسجلة في نظم الضمان  الاجتماعي أو غير مساهمة فيها . كما أشار التقرير إلى أنه في إسبانيا  وفرنسا فإن نسبة 30% من العمالة المنزلية مستبعدة من تغطية الضمان  الاجتماعي.

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