العمل الدولية: 60مليون شخص يعملون بالمنازل بلا ضمان اجتماعي

شعار منظمة العمل الدولية _ أرشيف

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين أن 60 مليونا من إجمالي 67 مليون شخص في أنحاء العالم يعملون في الخدمة المنزلية لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي .

وأضافت المنظمة أن الأشخاص الذين يعملون على تنظيف المنازل أو الطهي أو تربية الأطفال لغيرهم أو يعتنون بالمسنين يمثلون4% من القوى العاملة في العالم ومعظمهم من النساء.

وقالت ،مديرة قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة التابعة للأمم المتحدة "إيزابيل أورتيز ", "عندما تتقدم العمالة المنزلية في السن أو تتعرض لإصابات ، يتم فصلها دون تقاضيها معاش أو دعم مالى مناسب".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الدول النامية بها أكبر فجوات في توفير الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية.

ويوفر 25% فقط من الدول الأفريقية الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الخدمات المنزلية . فيما يوفر 20% من دول الشرق الأوسط وآسيا هذا الضمان الاجتماعي للعمالة بالقطاع . أما دول أمريكا اللاتينية ، فإن 60% منها يقدم هذا الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية .

وأوضحت المنظمة إلى أن هناك اتجاها واضحا بين الدول النامية إلى زيادة التغطية .

ورغم أن جميع دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية توفر نوعا من الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية ، إلا أن المنظمة أشارت إلى مشكلات تتعلق بذلك.

ففي إيطاليا هناك 60% من العمالة المنزلية غير مسجلة في نظم الضمان الاجتماعي أو غير مساهمة فيها . كما أشار التقرير إلى أنه في إسبانيا وفرنسا فإن نسبة 30% من العمالة المنزلية مستبعدة من تغطية الضمان الاجتماعي.