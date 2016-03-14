العمل الدولية: 60مليون شخص يعملون بالمنازل بلا ضمان اجتماعي

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|شعار منظمة العمل الدولية _ أرشيف
ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الاثنين أن 60 مليونا من إجمالي 67 مليون شخص في أنحاء العالم يعملون في الخدمة المنزلية لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي .
وأضافت المنظمة أن الأشخاص الذين يعملون على تنظيف المنازل أو الطهي أو تربية الأطفال لغيرهم أو يعتنون بالمسنين يمثلون4% من القوى العاملة في العالم ومعظمهم من النساء.
وقالت ،مديرة قسم الحماية الاجتماعية في المنظمة التابعة للأمم المتحدة "إيزابيل أورتيز ", "عندما تتقدم العمالة المنزلية في السن أو تتعرض لإصابات ، يتم فصلها دون تقاضيها معاش أو دعم مالى مناسب".
وأشار تقرير المنظمة إلى أن الدول النامية بها أكبر فجوات في توفير الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية.
ويوفر 25% فقط من الدول الأفريقية الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الخدمات المنزلية . فيما يوفر 20% من دول الشرق الأوسط وآسيا هذا الضمان الاجتماعي للعمالة بالقطاع . أما دول أمريكا اللاتينية ، فإن 60% منها يقدم هذا الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية .
وأوضحت المنظمة إلى أن هناك اتجاها واضحا بين الدول النامية إلى زيادة التغطية .
ورغم أن جميع دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية توفر نوعا من الضمان الاجتماعي للعمالة المنزلية ، إلا أن المنظمة أشارت إلى مشكلات تتعلق بذلك.
ففي إيطاليا هناك 60% من العمالة المنزلية غير مسجلة في نظم الضمان الاجتماعي أو غير مساهمة فيها . كما أشار التقرير إلى أنه في إسبانيا وفرنسا فإن نسبة 30% من العمالة المنزلية مستبعدة من تغطية الضمان الاجتماعي.