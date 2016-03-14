العثور على صاروخين موجهين على متن طائرة لبنانية في صربيا

العثور على صاروخين على متن طائرة مدنية لبنانية في صربيا

عثرت السلطات الصربية على صاروخين موجهين صنعا في الولايات المتحدة الأمريكية وصلا على طائرة مدنية قادمة من لبنان وكانا في طريقهما إلى الولايات المتحدة.

وقال الجيش اللبناني إن الصاروخين من طراز هلفاير من صواريخ التدريب ولا يحملان أي متفجرات ويجري إعادتهما للشركة المصنعة.

وقال مصدر صربي إن كلاب التفتيش عثرت عليهما في صندوقين خشبيين في مطار بلجراد يوم السبت. وكانا قادمين من بيروت على طائرة تابعة للخطوط الصربية ومن المقرر نقلهما إلى طائرة أخرى متجهة إلى بورتلاند في ولاية أوريجون.

وقال المصدر "الخبراء يبحثون ما إذا كان الصاروخان يحملان ذخيرة حية أم أنهما نماذج للتدريب… كانا مغلفين في صناديق شحن تتضمن أوراقا خاصة بهما."

وقال الجيش اللبناني في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام "توضيحا لما أوردته وسائل الإعلام حول ضبط السلطات الصربية صاروخين في إحدى الطائرات القادمة من لبنان تشير هذه القيادة إلى أن الصاروخين المذكورين مخصصان للتدريب ولا يحتويان أي أنواع من المتفجرات."

وأضاف البيان "وقد كانا لدى الجيش اللبناني الذي قرر إعادتهما إلى الشركة الأمريكية المصنعة بالاتفاق معها ووفقا للإجراءات الإدارية والقانونية وذلك بعد الانتهاء من التدريب عليهما".

والصاروخ ايه.جي.ام 114 هلفاير الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن الأمريكية هو صاروخ جو–ارض يمكن استخدامه ضد المدرعات والدبابات. وبإضافة إلى النوع الذي يمكنه حمل رؤوس حربية شديدة التفجير هناك نوع مخصص للتدريب.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الصربية إنها تساعد في التحقيقات وإن أولويتها تتركز على الأمن والسلامة.