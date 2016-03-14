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استشهاد ثلاثة فلسطينيين بالخليل

14/3/2016

صور متداولة على مواقع التواصل بعد استشهاد الفلسطينيين

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة "كريات 4" في الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد محاولتهم دهس جنود إسرائيليين في موقف للحافلات في عمليتين منفصلتين.

وأفاد مراسل الجزيرة في فلسطين بأن العملية الأولى جرت عندما قام شابان يقودان سيارة بدهس جنود يقفون عند موقف للحافلات، ما أدى لإصابة جنديين بجروح طفيفة، في حين وجه جنود آخرون ومستوطنون كانوا قريبين من المكان نيران بنادقهم باتجاه الشابين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى لاستشهادهما.

وأضاف المراسل أنه بعد العملية الأولى، حاول شاب فلسطيني ثالث يقود سيارة دهس جنود  في المكان نفسه تقريبا، مشيرا إلى أن هناك أنباء عن إصابة جندي ثالث أو مستوطن بجروح، واستشهد الفلسطيني بنيران قوات الاحتلال.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي هبة فلسطينية شملت الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومناطق 48، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين ومسؤولين إسرائيليين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية إسرائيلية، وبلغت حصيلة الشهداء قرابة 200 شخص، بالإضافة إلى آلاف المصابين .

 

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