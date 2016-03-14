أردوغان: هناك قوى خارجية تريد أن تقضي على استقرار تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك قوى خارجية وداخلية تريد أن تقضي على الاستقرار وإرادة الشعب التركي، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من الهجمات هو القضاء على الاستقرار داخل البلاد .

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة التركية أنقرة تعليقا على الحادث الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص "لن تستطيع أي قوى أن تقف في طريق التقدم وإرادة الشعب التركي وسنهزم الإرهاب مهما كانت قوته ", لافتا إلى أن الإرهابين لم يتورعوا عن مهاجمة أي شيء في تركيا حتى المشافي وسيارات الإسعاف.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته ستنتقم لكل الشهداء الذين فقدوا حياتهم جراء الإرهاب في تركيا على حد وصفه.