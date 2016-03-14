البث الحي
منوعات

أردوغان: هناك قوى خارجية تريد أن تقضي على استقرار تركيا

14/3/2016
  الرئيس التركي رجب طيب أردغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  إن هناك قوى خارجية وداخلية تريد أن تقضي على الاستقرار وإرادة الشعب التركي، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من الهجمات هو القضاء على الاستقرار داخل البلاد .

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة التركية أنقرة  تعليقا على الحادث الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص "لن تستطيع أي قوى أن تقف في طريق التقدم وإرادة الشعب التركي وسنهزم الإرهاب مهما كانت قوته ", لافتا إلى أن الإرهابين لم يتورعوا عن مهاجمة أي شيء في تركيا حتى المشافي وسيارات الإسعاف.

وأشار أردوغان إلى أن حكومته ستنتقم لكل الشهداء  الذين  فقدوا حياتهم  جراء الإرهاب في تركيا على حد وصفه.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)