وسائل إعلام: استقالة وزير العدل المصري أحمد الزند

المستشار أحمد الزند

قالت وسائل إعلام مصرية إن وزير العدل المصري أحمد الزند تقدم باستقالته من منصبه بعد طلب من رئيس الحكومة المصرية.

وكانت تصريحات للزند، "تطاول" خلالها على النبي صلى الله عليه وسلم، أثارت موجة من الانتقادات الحادة، وصلت للمطالبة بإقالته.

وقال المستشار الزند الجمعة في لقاء متلفز على إحدى المحطات المصرية الخاصة، "سأحبس أي مخطئ في حق الدولة، إذا لم يكن هؤلاء (الصحفيون) مكانهم في السجون فأين سيكون مكانهم، أنا هاسجن (سأسجن) أي حد (أحد) حتى لو كان نبي عليه الصلاة والسلام، أستغفر الله العظيم، سأسجن المخطئ أيًّا كانت صفته".

ودعا مغردون ومدونون إلى إقالة الزند، من منصبه، وتقديمه للمحاكمة على خلفية ما ذكره، وفي هذا السياق هاجم حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، استدعاء وزير العدل لشخصية الرسول، في توعده للصحفيين.

وقال حسني في منشور على موقع "فيسبوك"، اليوم،: "استدعاء الزند لشخصية النبي، وهو شخصية تاريخية لا تخضع لولاية القانون المصري، إنما يعنى أننا أمام دولة لا قانون يحكمها ولا عدالة تسود فيها".

وبدوره استنكر الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة "المصريون" تصريحات وزير العدل، مشيرًا أن "ذلك التصريح يورط الحكومة والدولة في جريمة ازدراء الأديان".

وقال "سلطان"، في مقال له بعنوان "الزند يورط الحكومة في جريمة ازدراء أديان"، اليوم، إن "الرئيس السيسي شخصيًا أصبح الآن مطالبًا بتقديم اعتذار لملايين المسلمين في مصر وخارجها عن الإهانة التي وجهها وزيره لمقام النبي الكريم، كما أنه مطالب بإخضاع وزيره للتحقيق والمحاسبة والعقاب السياسي الذي يليق بحجم ما ارتكبه من خطأ، وليكون عبرة لغيره من الوزراء والمسؤولين عندما يخاطبون الرأي العام".