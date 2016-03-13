هاآرتس: الشرطة الإسرائيلية تستخدم ذخيرة خطيرة ضد الفلسطينيين

ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن شرطة الاحتلال كثفت خلال العامين الأخيرين من استخدام نوع خطير من الأعيرة ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى تزايد أعداد المصابين.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة أطلقت قرابة 60 ألف رصاصة إسفنجية خلال السنتين الأخيرتين، غالبيتُها من النوع الجديد والخطير.

وأضافت أن أكثر من 10 فلسطينيين من القدس الشرقية فقدوا أعينهم بسبب هذه الأعيرة، وأصيب آخرون بكسور مختلفة.

وتكشف الصحيفة انتقال الشرطة من استخدام الأعيرة الإسفنجية الزرقاء إلى الأعيرة الإسفنجية السوداء الأثقل وزنا والأكثر خطورة، منذ عام 2014 .

وتزعم الشرطة أن الغاية من استخدام هذا النوع الخطير من الأعيرة منع وجود خطر على حياة أفرادها، علما بأن أنظمة الشرطة تنص على حظر إطلاقها باتجاه مسنين أو أطفال أو نساء حوامل.