مقتل 16 في هجوم بساحل العاج وتنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته

أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بمنتجع في ساحل العاج اليوم (الأحد) وأودى بحياة 14 مدنيا وجنديين.

وقال بيان نشر على موقع ينشر بيانات الجماعات المسلحة على الإنترنت "بفضل من الله وتوفيقه تمكن ثلاثة أبطال من فرسان قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي من اقتحام المنتجع السياحي بسام الكبير".

وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إن 14 مدنيا وجنديين قتلوا في منتجع جراند بسام اليوم (الأحد) عندما اقتحم مسلحون المنتجع الشهير وفتحوا النار عشوائيا.

وقال واتارا خلال زيارة لمسرح الهجوم "اقتحم ستة مسلحين الشاطئ في (منتجع) بسام ظهر اليوم… للأسف قتل 14 مدنيا واثنان من أفراد القوات الخاصة".

وأضاف رئيس ساحل العاج أن المهاجمين قتلوا أيضا.