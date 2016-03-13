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مرشح قطر لليونسكو يدعو لحماية التراث الإنساني

13/3/2016

 أكد مرشح دولة قطر لقيادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، د. حمد بن عبد العزيز الكواري، اهتمامه بالتراث الإنساني في كل المواقع التراثية في العالم والعمل على حمايته.

 

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من الفنانين والإعلاميين المشاركين في فعاليات مؤتمر "الإبداع الفني لأجل الغد" الذي تنظمه جريدة نيويورك تايمز العالمية بالشراكة مع هيئة متاحف قطر خلال الفترة من 12 وحتى 15 من مارس/آذار الجاري.

 

وشدد الكواري على أن "تراث الإنسانية لا يتجزأ وأي ضرر يقع عليه يقع على ذاكرة الإنسانية كلها", مشيرا إلى أنه يشعر بألم مباشر لمعالم كبيرة من التراث تُدَمر" ومازال هذا التَدمِير مستمر في حمص وحلب وتَدمُر والموصل".

 

كما أشار إلى وجود مخاطر تهدد تراث الإنسانية "بعضها أصبح رمزاً لمواقع انقَضَّت عليها قوى الظلام مثل تمبكتو وباميان وتدمر" مشيرا إلى أن هذه القوى "تسعى إلى محو هذه الكنوز من خارطتنا".

 

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