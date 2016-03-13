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كيري: أفقدنا تنظيم الدولة 3 آلاف كيلو و600 مقاتل

13/3/2016

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن تنظيم الدولة الإسلامية فقد السيطرة على 3آلاف كيلومتر من الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا، كما فقد 600 مقاتل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وحذر كيري دمشق وحلفاءها وضمنهم روسيا من استغلال الهدنة لتحقيق أهدافهم في سوريا، وقال خلال مؤتمر صحافي في باريس لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا بشأن التطورات في سوريا وليبيا "إذا اعتقد النظام وحلفاؤه أنهم قادرون على اختبار صبرنا، أو التصرف بطريقة تطرح تساؤلات حول تعهداتهم– من دون أن يترك ذلك عواقب وخيمة على التقدم الذي حققناه– فإنهم واهمون".

وأضاف أننا نجحنا في تخفيف مستوى العنف في سوريا إلى 90% بالهدنة.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ضرورة احترام الهدنة في سوريا، ونقل المساعدات الإنسانية من أجل ضمان مصداقية المفاوضات بين السوريين التي تستأنف غدا الإثنين في جنيف.   

وقال إيرولت "لضمان مصداقية المفاوضات يجب احترام الهدنة ونقل المساعدات الإنسانية دون قيود أو عقبات" معتبرا أن مفاوضات جنيف ستكون "صعبة" لكنها ستتطرق إلى "عملية سياسية حقيقية" في سوريا.   

وأشار وزير خارجية فرنسا أن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم بشأن محادثات السلام تمثل استفزازا ولا تتماشى مع روح الهدنة.

وأضاف: ندعم المعارضة السورية المعتدلة التي ستشارك بمفاوضات جينيف.

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