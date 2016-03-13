كلينتون تصف خطاب ترامب بالقبيح والخطير

هيلاري كلينتون وصفت خطاب ترامب بالقبيح – رويترز

انتقدت المترشحة المحتملة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون, خطاب المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، ووصفته بالخطاب القبيح والمشجع على العنف والانقسام، وقالت كلينتون إن خطاب ترامب ليس فقط خاطئا وإنما هو خطير.

تأتي تصريحات كلينتون بعد يوم من احتجاجات صاخبة في مدينة شيكاغو أجبرت ترامب على إلغاء مؤتمره الانتخابي بسبب مخاوف أمنية وذلك بعد اقتحام متظاهرين غاضبين تجمع ترامب رافعين لافتات تصفه بالعنصري وتتهمه بترويج خطاب الكراهية.

ومُني دونالد ترامب بخسارة مدوية أمس السبت في الانتخابات التمهيدية في العاصمة الأمريكية واشنطن وولاية وايومنغ، ورغم تصدر أعمال المرشح الثري استطلاعات الرأي محلياً ومن حيث عدد المندوبين الجمهوريين، إلا أن سناتور فلوريدا ماركو روبيو ألحق به هزيمة سهلة في المجالس الناخبة الجمهورية في العاصمة الأمريكية.

وفي ولاية وايومنغ في غرب البلاد، حقق تيد كروز انتصاراً سهلاً السبت على دونالد ترامب الذي حل ثالثاً خلف ماركو روبيو، وفاز كروز بتسعة من المندوبين الـ12 لهذه الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة، بحصوله على نحو 66.3 بالمائة من الأصوات، وحصل روبيو على 19.5 بالمائة من الأصوات وترامب على 7.5 بالمائة. لكن ترامب لا يزال متقدماً بشكل مريح لجهة إجمالي عدد المندوبين في سباق المرشحين الجمهوريين التمهيدي للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وجاءت هذه النتائج بعدما واجه ترامب السبت سيلاً من الانتقادات من خصومه الجمهوريين الذين أخذوا عليه خطابه الناري بعد صدامات شديدة وقعت بين أنصاره ومعارضيه على هامش تجمع انتخابي أُلغي في شيكاغو بسبب مخاوف أمنية.

ووفقاً لتقارير إخبارية فقد حاول رجل اقتحام المنصة فيما كان رجل الأعمال ترامب يخاطب حشداً جماهيرياً في فنداليا، إحدى ضواحي مدينة دايتون بولاية أوهايو.

وانتفض ترامب عندما حاول المتظاهر القفز إلى المنصة من خلفه خلال إلقاء كلمته أمام حشد من عدة آلاف، وأظهر شريط مصور حراس الأمن وهم يهرعون نحو المرشح ويحاصرونه على الفور ويقومون بإبعاد الرجل المحتج، الذي اعتقل فيما بعد ووجهت إليه تهمة الإخلال بالنظام وإحداث حالة من الذعر.

وفي وقت لاحق في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، اضطر رجال الأمن إلى اقتياد متظاهرين إلى خارج الساحة بعد محاولتهم عرقلة خطاب ترامب.

وسخر ترامب من المحتجين قائلاً: "انظروا هناك.. إنهم من مؤيدي بيرني" في إشارة إلى السناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أحد منافسيه من الحزب الديمقراطي، وتابع "سيطر على أنصارك يا بيرني"، وعندما حاول محتجون مقاطعته مرارا في تجمع انتخابي مساء السبت في كانساس سيتي بولاية ميسوري، قال ترامب "أخرجوهم" عدة مرات، ثم قال بعد ذلك "فليذهبوا إلى الجحيم".

وأشاد ترامب بأنصاره وقال إن مقاطعيه هم من تسببوا في المشاكل. وقالت حملة ساندرز إنه لا يوجد أي دليل على تورط أي شخص من فريق ساندرز في تنظيم الاحتجاجات ووصفت الحملة ترامب "بالكذاب .. المريض بداء الكذب".