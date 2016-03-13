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فيديو: وفاة مشجع أثناء مباراة والجمهور يغني حزنا عليه

13/3/2016

شهدت مباراة بروسيا دورتموند ومانيتس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم  الأحد وفاة مشجع في المدرجات بسبب ما يبدو أنه نوبة قلبية.

وحيت الجماهير المشجع الراحل بأغنية لن تسير وحدك أبداً (You’ll Never Walk Alone) ووقف الجماهير وفريق دورتموند لفترة من الزمن تكريما له.

الأغنية  كتبها رودجرز وهامرشتاين لمسرحيتهما الغنائية في العام 1945 "Carousel" وتغنى أيضا في أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم، من قبل جماهير الأندية المحبة لفريقها، وأول من بدأ هذا التقليد هم جماهير نادي ليفربول في ستينيات القرن الماضي.

وانتهت المباراة بإحراز دورتموند هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ماينتس لكنه يظل متأخرا بخمس نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر قبل ثماني جولات من النهاية.

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