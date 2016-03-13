فيديو: قتلى في انفجار بأنقرة

قال مسؤول أمني كبير إن انفجارا هز العاصمة التركية أنقرة اليوم (الأحد) وأسفر عن مقتل وجرح عدد غير معروف من الأشخاص.

وقال مسؤولون إن صوت إطلاق رصاص سُمع بعد الانفجار في الوقت الذي هرعت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال شاهد من رويترز إن الدخان شوهد يتصاعد من منطقة الانفجار من على بعد كيلومترين ونصف الكيلومتر.

ووقع الانفجار على مقربة من متنزه جوفن المجاور لمركز رئيسي لوسائل المواصلات.

وحصل الانفجار بعد أقل من شهر على هجوم بسيارة ملغومة وسط أنقرة أسفر عن مقتل 29 شخصا. وأعلن المقاتلون الأكراد مسؤوليتهم عن الهجوم حينذاك.