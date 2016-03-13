فيديو: فلسطينية تفوز بجائزة أفضل معلم في العالم

فازت الفلسطينية "حنان الحروب" (الأحد) بجائزة "أفضل معلم في العالم" التي تمنحها مؤسسة "فاركي" سنويا لمعلم متميز قدم مساهمة بارزة لمهنة التعليم وقيمتها مليون دولار أمريكي.

وتفوقت الحروب على منافسيها في القائمة النهائية للجائزة، التي ضمت معلمين من باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفنلندا وأستراليا والهند.

وكانت الحروب هي الشخصية العربية الوحيدة بالقائمة النهائية التي أعلنت في فبراير/ شباط الماضي.

ومؤسسة فاركي هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تحسين مستوى التعليم للأطفال غير القادرين ماديا بأنحاء العالم وبناء قدرات المعلمين وتقديم منح للمؤسسات والهيئات صاحبة المبادرات المبتكرة.

وتقدم جائزة أفضل معلم في العالم على هامش منتدى التعليم العالمي الذي يقام سنويا في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

شهد الحفل حضورا عالميا مميزا من الشخصيات السياسية والفنية والمعنية بمجال التعليم في مقدمتهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات أمير دبي وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وإيرينا بوكوفا مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وشارك بعض النجوم العالميين في تقديم الحفل مثل الممثلة المكسيكية سلمى حايك والممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي والممثل الهندي أبهيشيك باتشان.

كما وجه كل من بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان فرنسيس كلمة للعشرة الذين بلغوا القائمة النهائية للجائزة قبل إعلان النتيجة.

وتقدم قيمة الجائزة على أقساط سنوية متساوية يبلغ كل منها 100 ألف دولار أمريكي على مدى عشر سنوات.

وفازت بالجائزة العام الماضي المعلمة الأمريكية نانسي أتويل. وتبرعت أتويل بالقيمة المالية للجائزة لصالح (مركز التعليم والتعلم) الذي أسسته بولاية مين الأمريكية.