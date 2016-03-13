فيديو: جيرمان بطلا للدوري الفرنسي بتسعة أهداف نظيفة

سجل المهاجم السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" أربعة أهداف ليتوج مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي بفوزه الكاسح 9 / صفر على مضيفه تروا الأحد في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وحسم سان جيرمان اللقب اليوم قبل ثماني مراحل من نهاية الموسم ليتوج الفريق جهوده في هذا الموسم ويخوض المباريات الثماني الباقية له للاستعراض.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة بفارق 25 نقطة أمام موناكو صاحب المركز الثاني والذي لن يستطيع اللحاق برصيد سان جيرمان من خلال المباريات الثماني الباقية بغض النظر عن نتائج الفريقين.

وحسم سان جيرمان مباراة اليوم تماما في الشوط الأول بثلاثة أهداف أحرزها الأوروجوياني إدينسون كافاني وخافيير باستوري وأدريان رابيو في الدقائق 13 و17 و19 ليمهد الفريق الطريق أمام تحقيق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بالدوري الفرنسي.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ثلاثة أهداف في الدقائق 46 و52 و56 كما أحرز ماتيو سونيي مدافع تروا الهدف السابع لسان جيرمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58 .

وساءت أوضاع تروا في الدقيقة 74 عندما طرد الحكم اللاعب البديل لوسيمي كارابوي عندما أسقط كافاني المنفرد تماما بالحارس داخل منطقة الجزاء واحتسب الحكم ضربة جزاء سددها كافاني وتصدى لها الحارس ولكن كافاني تابعها بتسديدة إلى داخل المرمى ليكون الهدف الثامن لسان جيرمان في الدقيقة 75 قبل أن يختتم إبراهيموفيتش التسجيل في اللقاء بهدفه الرابع (سوبر هاتريك) في الدقيقة 88 .

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 27 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم وهو أكثر من ضعف رصيد ميشي باتشواي مهاجم مارسيليا صاحب المركز الثالث في القائمة برصيد 13 هدفا وبفارق هدف واحد فقط خلف كافاني صاحب المركز الثاني.

وكان الهدف الثاني لإبراهيموفيتش في مباراة اليوم هو الهدف رقم 100 له مع سان جيرمان في تاريخ مشاركاته مع الفريق بالدوري الفرنسي.

وأحرز سان جيرمان اليوم لقبه السادس في 78 نسخة من البطولة أقيمت حتى الآن على مدار تاريخ البطولة ليتساوى مع بوردو وريمس في رصيد الألقاب مقابل عشرة ألقاب لسانت اتيان وتسعة ألقاب لمارسيليا وثمانية ألقاب لنانت وسبعة ألقاب لكل من موناكو وليون.

وينتظر أن يحتفل سان جيرمان باللقب مع جماهيره في المباراة التالية بالدوري والتي يستضيف فيها موناكو يوم الأحد المقبل.