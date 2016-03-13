شاهد: هزيمة قاسية لتشيلسي أمام إيفرتون بكأس إنجلترا

تلقى تشلسي ضربة ثانية في غضون أربعة أيام بخروجه من ربع نهائي كأس انجلترا لكرة القدم إثر خسارته أمام ايفرتون بهدفين نظيفين لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو أمس السبت.

وسجل لوكاكو الهدفين في الدقيقتين 77 و82 ليقود فريقه الى نصف النهائي.

وكان تشلسي قد ودع دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام باريس سان جرمان الفرنسي 1-2 الاربعاء الماضي في إياب الدور الثاني وكان سقط أمامه ذهابا بالنتيجة ذاتها.

ويقدم تشلسي أحد اسوأ مواسمه على الإطلاق، حيث فقد لقبه أيضا في الدوري الإنجليزي باحتلاله مركزا في وسط الترتيب.

وكان النادي اللندني قد اضطر إلى إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل نحو شهرين، واسند المهمة مؤقتا الى الهولندي غوس هيدينك حتى نهاية الموسم.