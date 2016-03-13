البث الحي
منوعات

شاهد: خمسة أهداف للبايرن في شباك بريمن دون رد

13/3/2016

حقق بايرن ميونيخ فوزه الحادي والعشرين على حساب ضيفه فيردر بريمن 5-صفر أمس السبت في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فعلى ملعبه "أليانز أرينا" أضاف الفريق البافاري الساعي إلى لقب رابع على التوالي ثلاث نقاط جديدة، رافعا رصيده إلى 66 نقطة ومتقدما بفارق ثماني نقاط على مطارده بوروسيا دورتموند الذي يختتم المرحلة الأحد مع ضيفه ماينز.

في المقابل، تجمد رصيد بريمن عند 25 نقطة في المركز الـ15.

وافتتح الإسباني تياغو ألكانتارا التسجيل للبايرن في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و66، ثم أحرز البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 86، وعاد ألكانتارا لهز الشباك مجددا وسجل الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ  66 نقطة من 26 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند 58 من 25

3- هرتا برلين   45 من 26

4- مونشنغلادباخ   42 من 26

5- شالكه   41 من 26.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)