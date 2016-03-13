شاهد: خمسة أهداف للبايرن في شباك بريمن دون رد

حقق بايرن ميونيخ فوزه الحادي والعشرين على حساب ضيفه فيردر بريمن 5-صفر أمس السبت في المرحلة الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فعلى ملعبه "أليانز أرينا" أضاف الفريق البافاري الساعي إلى لقب رابع على التوالي ثلاث نقاط جديدة، رافعا رصيده إلى 66 نقطة ومتقدما بفارق ثماني نقاط على مطارده بوروسيا دورتموند الذي يختتم المرحلة الأحد مع ضيفه ماينز.

في المقابل، تجمد رصيد بريمن عند 25 نقطة في المركز الـ15.

وافتتح الإسباني تياغو ألكانتارا التسجيل للبايرن في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و66، ثم أحرز البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 86، وعاد ألكانتارا لهز الشباك مجددا وسجل الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ترتيب فرق الصدارة:

1- بايرن ميونيخ 66 نقطة من 26 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند 58 من 25

3- هرتا برلين 45 من 26

4- مونشنغلادباخ 42 من 26

5- شالكه 41 من 26.