شاهد: برشلونة يسحق خيتافي بسداسية نظيفة في الدوري الإسباني

سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع ثلاثة أهداف ليقود برشلونة إلى فوز جديد ساحق في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأسباني لكرة القدم بالتغلب على خيتافي 6 / صفر أمس السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

ومنح هذا الفوز الكاسح فريق برشلونة دفعة معنوية هائلة قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال علما بأن مباراة الذهاب بينهما في العاصمة البريطانية لندن انتهت بفوز برشلونة 2 / صفر.

وتقدم برشلونة خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في المسابقة حيث رفع الفريق رصيده إلى 75 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق ثماني نقاط أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بعد فوز أتلتيكو على ديبورتيفو لاكورونا 3 / صفر.

وواصل خيتافي ترنحه وفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي في المسابقة حيث مني اليوم بالهزيمة الثامنة في هذه المباريات التسع.