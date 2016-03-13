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شاهد: آلاف المغاربة يتظاهرون احتجاجا ضد بان غي مون

13/3/2016

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة المغربية الرباط احتجاجا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بشأن الصحراء الغربية.

ودعت للمظاهرة قوى سياسية وشعبية وجمعيات أهلية بالمغرب. وانطلقت المسيرة من ساحة باب شالة ومرت عبر شوارع المدينة وصولا إلى شارع محمد الخامس أمام البرلمان.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن ما يربو على 3 ملايين شخص شاركوا في المسيرة.

وأثارت تصريحات الأمين العام خلال زيارته مخيم للاجئين الصحراويين قرب تندوف بالجزائر في أنه يتفهم "غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه"، غضبا شعبيا ورسميا في المغرب.

واتهم رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، الأمين العام للأمم المتحدة " بتشجيع الكيانات الوهمية"، في إشارة إلى الصحراء الغربية، وذلك على خلفية وصف الأخير لهذه المنطقة بأنها "محتلة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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