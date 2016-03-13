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شاهد:معاناة اللاجئين من البرد و المطر على الحدود اليونانية

12/3/2016

يستقبل آلاف من اللاجئين من بينهم عدد كبير من الأطفال والرضع تقطعت بهم السبل في مخيم مؤقت على الحدود اليونانية يوما جديدا وسط معاناة من نقص الغذاء والبرد والأمطار مع استمرار غلق الحدود مع مقدونيا.
 
وتجد السلطات اليونانية صعوبة في إقناع الآلاف الذين تكتظ بهم الحقول التي غمرتها المياه بان الممر للرئيسي لشمال أوروبا الثري أغلق.
 
وواجهت جهود نقل اللاجئين لمراكز استقبال في اليونان صعوبات ، وقال مسؤولون حكوميون إن أثينا أعدت 20 مركز استقبال حتى الآن يسع نحو 30 ألف شخص وإنها تنوي رفع طاقتها إلى 50 ألفا الأسبوع الجاري.
 
ورغم عدم تمكن أي شخص من عبور الحدود الأسبوع الماضي إلا أن المهاجرين يرفضون مغادرة المنطقة الحدودية خشية احتمال تغير الوضع إثر اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي مع تركيا في 17 مارس آذار لإعداد التفاصيل الخاصة بخطة ترحيل أو إعادة المهاجرين.

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