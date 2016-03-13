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دراسة: أكبر مناور عسكري في التاريخ كان مصريا

13/3/2016

آثار مصرية قديمة

ذكرت دراسة تاريخية مصرية أن أكبر مناور عسكري في التاريخ، كان مصريا، وكان رابع ملوك الأسرة 25 في مصر القديمة، وهو الملك "طاهرقا" الذى عُرف بين المصريين بخمسة أسماء مختلفة، واستغل خبرته العسكرية ،وقدرته على المناورة خلال المعارك الحربية، في استعادة مجد مصر القديمة ببلاد الشرق الأدنى.

وقال عالم المصريات، الدكتور أحمد صالح عبدالله صاحب الدراسة،  إن "طاهرقا" كان ملكا نوبيا مصريا سعى لاستعادة الأمجاد المصرية في الشرق الأدنى القديم, وحمل علي عاتقه رفع اسم مصر واسترداد قوتها ومكانتها وهيبتها مرة ثانية رغم أن الظروف لم تكن مواتية ورغم أن عصره شهد ظهور قوة عالمية في العالم القديم وهي الأشوريين، وكان شخصية مصرية ونوبية بارزة في تاريخ مصر القديمة. 

كما عرف بأنه صاحب شخصية عسكرية قوية، وأطلق عليه المؤرخ الروماني سترابو "أعظم مناور عسكري في التاريخ". وبرغم خلفيته العسكرية فإنه كان متدينا، واهتم بالبناء والتشييد لكل الآلهة المصرية, وكان يرتبط بشكل خاص بالإله آمون أو آمون رع، وقد ولد بمدينة نباتا التي كان إلهها الرئيسي أمون رع, وكان "طاهرقا" رابع ملوك الأسرة 25 التي حكمت مصر والنوبة.

وكان " طاهرقا"  بحسب الدراسة التاريخية، من بين أكبر ملوك مصر قامةً ،كان ضخم البنية وطويل القامة وواسع الكتفين وقد عرفنا أنه ضخم البنية من خلال قطر الخاتم الذي عثر عليه في مقبرته. 

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