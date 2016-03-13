حزب ميركل يخسر ولايتين في انتخابات البرلمان بألمانيا

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

خسر المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ولايتين من ثلاث أجريت فيها انتخابات برلمانية الأحد إذ عاقب الألمان المستشارة على سياستها المرحبة باللاجئين بتصويت كبير لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة.

وتمثل الخسائر في ولايتي "بادن فورتمبرج" و"راينلاند بالاتينات" أسوأ سيناريو لميركل التي راهنت على تاريخها العام الماضي بقرارها فتح أبواب ألمانيا أمام أكثر من مليون مهاجر في خطوة رفضها الناخبون.

وكانت ردة الفعل واضحة أيضا في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا الشرقية سابقا حيث لا يزال حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل أكبر الأحزاب لكن حزب البديل من أجل ألمانيا حصد فيها 21.5 في المئة ليدخل المجالس النيابية بالولايات الثلاث.

وقالت فروك بيتري زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا "لدينا مشكلات كبيرة في ألمانيا أدت إلى هذه النتائج في الانتخابات."

وتمثل النتيجة انتكاسة لميركل في الوقت الذي تحاول فيه استغلال وضعها كأقوى زعيمة أوروبية لتوقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لوقف تدفق المهاجرين.

وأثارت ميركل قلق العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بإقرارها في اللحظات الأخيرة مسودة اتفاق مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين وطالبتهم بمساندته.

والآن وبعد نتيجة انتخابات الولايات يتعين عليها الحصول على دعمهم مرة أخرى في وقت لاحق الأسبوع الجاري لإتمام الاتفاق.