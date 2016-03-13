تقرير: نسبة الإدانة في المحاكم الصينية 99.92%

نسبة البراءة داخل المحاكم الصينية بغلت 0.08 % فقط

أظهر التقرير السنوي للمحكمة العليا الصينية الذي نشر الاحد أن نسبة إدانة الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم أمام المحاكم في الصين في 2015 قاربت المئة في المئة .

وصرح زهو شيانغ رئيس المحكمة العليا لدى تقديم التقرير أمام الجمعية الوطنية الشعبية، بأن 1039 شخصا نالوا حكما بالبراءة امام المحاكم الصينية في 2015.

وفي المقابل فإن مليونا و232 الفا متهم تمت إدانتهم، أي أن نسبة الادانة بلغت 99,92 بالمئة.

وفي 2014 تمت التبرئة أو الإفراج عن 778 شخصا مقابل إدانة مليون و184 ألف متهم.

وتشوب النظام القضائي الصيني نقائص بينها بالخصوص انتزاع الاعترافات من قبل عناصر الشرطة وفي مستوى حقوق الدفاع.

وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالنظام القضائي الصيني الخاضع لرقابة لصيقة من الحزب الشيوعي الحاكم والذي يدين كل ناشط يمثل أمامه.

واحتج الرأي العام في السنوات الأخيرة على عدد من الأخطاء القضائية. وفي بعض الحالات ألغت محاكم أحكاما بالإعدام.

ففي شباط/ فبراير تمت تبرئة خمسة أشخاص كانوا قد اتهموا بالقتل ورهن الاعتقال منذ أكثر من 20 عاما.

وبحسب التقرير فإن المحاكم تراجعت عن 1357 حكما في 2015.

وقال رئيس المحكمة أن على الصين أن "تستخلص الدروس" من هذه القضايا وعليها "تحسين الآليات التي من شأنها منع أو إصلاح اتهامات خاطئة في أسرع الآجال".

وكان الحزب الشيوعي الصيني قد وعد بإرساء "دولة القانون مع خصوصيات صينية" والعمل على الحد من تأثير السلطات المحلية على المحاكم.