تعرف على أبرز الأرقام الرياضية هذا الأسبوع

3

باق للحارس الايطالي المخضرم جيانلويجى بوفون 3 دقائق نظيفة فقط مع فريقه يوفنتوس في الدوري الايطالي لمعادلة الرقم القياسي لأطول فترة من الشباك النظيفة لأى حارس في تاريخ المسابقة.. ويمتلك الايطالي سباستيانو روسى حارس ميلانو القديم الرقم القياسي 929 دقيقة من مطلع التسعينات.. ستكون الدقائق الأولي من مباراة يوفنتوس وتورينو الاحد المقبل عصيبة للغاية على بوفون لتمريرها بلا أهداف.

6

عدد الدول التي يهددها خطر الايقاف من الاتحاد الدولي لألعاب القوي بسبب انتشار تعاطى العقاقير المنشطة بين لاعبيها دون تدخل أو رقابة من اتحاداتها الأهلية.. وهى كينيا والمغرب واثيوبيا وبيلاروسيا واوكرانيا بالإضافة الى روسيا التي تقرر ايقافها بالفعل.

8

عدد ركلات الجزاء التي فشل ميسي في إحرازها مع برشلونه.. وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.. ولو استبعد منها ركلة الجزاء التي مررها ميسى عمدا الى لويس سواريز ليسجل منها لأصبح العدد 7 ركلات ضائعة.. ويتساوى عندئذ مع الكاميروني صمويل ايتو لاعب برشلونه السابق.

14

عدد النقاط المتتالية التي أحرزها فريق جولدن ستيت واريورز في سلة منافسه فينيكس صنز دون أى رد من المنافس خلال الدقائق الاخيرة من مباراتهما في الدوري الاميركي للسلة للمحترفين.. وتمكن واريورز حامل اللقب من منع مفاجأة صارخة بسقوطه على ملعبه امام صنز.

15

عدد مرات التعادل لفريق مرسيليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الحالي بعد تعادله أمس في ملعب منافسه لوريان 1-1.. وهو رقم قياسي للتعادلات في تاريخ مرسيليا بالدوري ولكن الرقم القياسي التاريخي في الدوري الفرنسي مسجل لنادى بوردو برصيد 20 تعادلا في موسم 2004-2005.

18

بعد غياب دام 18 شهرا عن الملاعب عاد نجم الوسط الفرنسي ابو ديابى الى صفوف فريقه مرسيليا أساسيا في مباراته الأخيرة ضد لوريان.. وظهر لائقا شجاعا غير خائف من الالتحام واستعاد دقة تمريراته واحتفظ به مدربه لمدة 64 دقيقة قبل استبداله في منتصف الشوط الثاني.

56

ذهبية بطولة العالم للفرق للبياثلون ذهبت أول أمس الى منتخب النرويج وعلى رأسه قائده المخضرم اوله اينار بيورندالين (42 عاما).. وهى الميدالية رقم 56 في مشواره في بطولات العالم والدورات الاوليمبية منذ ذهبيته الأولي مع المنتخب عام 1994 (43 في بطولات العالم بينها 20 ذهبية و13 في الاوليمبياد بينها 8 ذهبيات) وهو رقم قياسي لأكبر عدد من الميداليات لأى رياضي في تاريخ كل المسابقات الرياضية العالمية.

1415000

عدد مشاهدي قناة بى ان سبورت الذين تابعوا على الهواء مباراة كرة القدم لتشيلسى الانجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي من ملعب ستامفورد بريدج في لندن ضمن شامبيونزليج الاوروبي.. وهو الرقم القياسي لأكبر عدد من المتابعين لحدث واحد منذ تأسيس القناة في يوليو 2012.. وكان الرقم السابق 1301000 متفرج قد تحقق قبل ثلاثة اسابيع فقط في نفس المباراة ولكن من باريس.