ترامب يهدد بإفساد تجمعات ساندرز الانتخابية

دونالد ترامب

هدد "دونالد ترامب" أبرز المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم (الأحد) بإرسال مناصريه إلى التجمعات الانتخابية للمرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي "بيرني ساندرز" في إشارة إلىأانه لا ينوي تخفيف لهجته الحادة بعد اندلاع اشتباكات في عدد من تجمعاته مطلع الأسبوع الحالي.

وبدا ترامب خارجا عن طوره بعد أن تحول الخلاف المتصاعد بين مناصريه ومحتجين غاضبين من مواقفه بشأن الهجرة والمسلمين إلى تهديد ملموس يوم الجمعة، ما دفعه إلى إلغاء تجمع انتخابي في شيكاغو وخيّم على ظهوره في التجمعات الانتخابية يوم السبت.

واتهم "ترامب" مناصري "ساندرز" بافتعال الأحداث التي جرت في شيكاغو حيث نشبت مشاجرات بين محتجين ومناصري ترامب أحد أقطاب قطاع المقاولات.

ووصف ترامب ساندرز وهو سناتور عن ولاية فيرمونت بأنه "صديقنا الشيوعي".

ويوم الأحد صعد ترامب الأمور أكثر بتغريدة على تويتر قال فيها "بيرني ساندرز يكذب عندما يقول إنه لم يتم إبلاغ مخربيه بالتوجه إلى تجمعاتي. إحذر يا بيرني وإلا فإن مناصريّ قد يقصدون تجمعاتك".

وجاءت مشاهد المشاجرات في شيكاغو عقب أسابيع من العنف في تجمعات ترامب الانتخابية التي تعرض فيها محتجون وصحفيون إلى لكمات ومضايقات وطرد مما أثار مخاوف أمنية في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في 8 من نوفمبر/ تشرين الثاني لاختيار خلف لباراك أوباما.

وحدد "ترامب" موعد تجمعات انتخابية اليوم (الأحد) في إلينوي وأوهايو وفلوريدا قبل الجولات الخمس المقبلة لاختيار المرشح عن الحزب الجمهوري يوم الثلاثاء والتي قد تعزز تقدمه على منافسيه تيد كروز وماركو روبيو وجون كاسيش حاكم أوهايو.