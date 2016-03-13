بريطانيا تختبر سيارات من دون سائق على الطرق العام المقبل

قالت بريطانيا إنها ستبدأ اختبار سيارات من دون سائق على الطرق للمرة الأولى في العام 2017 فيما تسعى لتحقيق هدفها بالسماح بسير السيارات ذاتية الحركة بحلول العام 2020.

وقالت الحكومة البريطانية العام الماضي إنه لا توجد أي عراقيل قانونية للتكنولوجيا التي يتم اختبارها وأعطت الضوء الأخضر لبدء تجارب سير هذا النوع من المركبات في بعض الطرق المحلية.

وقالت وزارة الخزانة إن وزير المالية "جورج أوزبورن" سيعلن خططا يوم الأربعاء المقبل لاختبار السيارات على الطرق وسيقول إن الحكومة ستطرح اقتراحات لإزالة أي عقبات تنظيمية تعرقل استخدام هذه التقنية.

وقال أوزبورن في بيان "نحتاج لضمان السلامة بطبيعة الحال وهذا هو ما ستختبره التجارب التي سنجريها."

وأضاف "إذا نجحت التجارب فسنرى سيارات بدون سائق مطروحة للبيع وعلى الطرق البريطانية ما سيعزز فرص العمل والإنتاجية في المملكة المتحدة".

وقالت الحكومة إن قيمة سوق السيارات ذاتية الحركة في أنحاء العالم تبلغ 1.29 تريليون دولار لكنها تحتاج تخطي العقبات القانونية بما في ذلك تحديد المسؤول في حال وقوع حادث.

وقالت وزارة النقل البريطانية من قبل إن اختبار السيارات من دون سائق سيكون مقصورا على الحالات التي يتواجد بها شخص داخل السيارة وتكون لديه القدرة على التصرف عند الضرورة.

ويوم الجمعة قالت أهم وكالات السلامة في الولايات المتحدة إن هناك عقبات قانونية كبيرة يجب تخطيها أولا قبل بيع سيارات ذاتية الحركة من دون عجلة قيادة ولا دواسة بنزين في البلاد.

وتريد شركة ألفابيت التابعة لجوجل تطوير سيارات ذاتية الحركة بالكامل من دون أي تحكم بشري.

وتتنافس كبرى شركات صناعة السيارات لابتكار سيارات قادرة على القيادة الذاتية ولو لبعض الوقت.

* مرفق فيديو لسيارة ألفابيت التابعة لجوجل الذاتية القيادة وهي تقوم باختبارات قيادة في الشوارع .