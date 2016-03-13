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باور ترد على موقف مصر من الاعتداءات الجنسية لقوات حفظ السلام

13/3/2016

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنثا باور إن التعديل المصري لقرار مواجهة الإعتدءات الجنسية  لقوات حفظ السلام الدولية "كان سيسيء للهدف من هذا القرار" وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته اناس منحوا ثقتهم لراية الامم المتحدة".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية قرارا يتعلق للمرة الأولى بالانتهاكات  الجنسية التي ارتكبها جنود لحفظ السلام, وتعد مشكلة متكررة لكنها تفاقمت في جمهوريتي افريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية.

تم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا، وامتناع عضو واحد هو مصر عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الامن تعديلا اقترحته.    

وينص القرار الذي اقترحته واشنطن على إعادة وحدات بأكملها إلى بلدانها في حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية أو استغلال جنسي، وفي حالة لم يتخذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.    

وأفاد التقرير السنوي الاخير للامين العام للامم المتحدة بان غي مون بأن 69 حادث اعتداء أو استغلال جنسي ارتكبت من قبل جنود لحفظ السلام في 2015، مشيرا الى "ارتفاع واضح" عن 2014.

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