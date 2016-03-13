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بالفيديو: لاجئة سورية تعزف "الآلام " في مخيم للاجئين

13/3/2016

أهدى الفنان الصيني آي ويوي بيانو للاجئة سورية في مخيم مؤقت للاجئين باليونان.

ووضع البيانو الأبيض وسط الخيام على أرض طينية بمخيم إيدوميني للاجئين، وبدأت الشابة السورية في العزف وسط تساقط للأمطار.

وبدأت الشابة نور خزام في عزف نغمات بسيطة على البيانو الإلكتروني لتعبر عن آلام اللاجئين السوريين في المخيمات الساعين لتحقيق الحلم الأوروبي.

وقالت نور إنها لم تتمكن من لمس أي بيانو منذ ما يربو على ثلاث سنوات بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

بينما قال الفنان الصيني إن وضعه للبيانو جاء كنوع احتجاجي للتعبير عن المعاناة التي يحياها اللاجئون على الحدود الأوربية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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