النائب العام المصري يأمر بمنع "عكاشة" من السفر

توفيق عكاشة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بإدراج اسم الإعلامي توفيق عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري بشأنه بمعرفة النيابة العامة، في واقعة اتهامه بتزوير شهادة نيل درجة الدكتوراة.



وتضمن قرار النائب العام إخطار كافة المنافذ والموانئ بقرار منع "عكاشة" من مغادرة البلاد، لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف فيها.



وكانت النيابة العامة قد تلقت العديد من البلاغات من المواطنين، علاوة على بلاغ من مباحث الأموال العامة يفيد بأنها تلقت شكاوى وبلاغات متعددة ضد توفيق عكاشة تتهمه بتزوير شهادة الحصول على درجة الدكتوراة، والتي كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب.



وأفادت مذكرة مباحث الأموال العامة المرفوعة إلى النيابة، أنها أجرت التحريات اللازمة والتي أظهرت أن "عكاشة" غير حاصل على درجة الدكتوراة.



وأنها تأكدت من تزوير هذه الشهادة المقدمة منه، على نحو قامت معه النيابة برفع مذكرة إلى النائب العام لمنعه من السفر، وهو الأمر الذي وافق عليه وأصدر قراره بمنع "عكاشة" من السفر على ذمة التحقيقات.